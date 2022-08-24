США заявили, что нанесли удар по бункерам в Сирии, которые принадлежали Ирану

Американские военные самолеты сбросили управляемые бомбы на бункеры с боеприпасами и другой военной техникой в Дейр-эз-Зоре, городе на востоке Сирии, сообщило Центральное командование Соединенных Штатов поздно вечером во вторник.

По словам военных, бункеры использовались группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Считается, что в результате нападения, которое произошло в среду в 4 часа утра по местному времени, жертв среди гражданского населения не было, по словам военного чиновника США, который заявил, что удар был ответом на ракетный обстрел 15 августа силами, поддерживаемыми Ираном, американских войск в Сирии на базе под названием Грин Виллидж. Эта атака не причинила вреда ни одному американскому персоналу и не причинила никакого ущерба.

Чиновник, который не был уполномочен публично говорить о деталях операции, сказал, что американские войска провели сотни часов, наблюдая за комплексом, в котором находилось 13 бункеров.

Американские войска регулярно перебрасываются в Сирию с 2015 года для борьбы с "Исламским государством". Это иногда приводило американские войска к конфликту с поддерживаемыми Ираном боевиками, действующими в стране.