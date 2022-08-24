Потерявшая год назад мужа Хакамада вышла в свет с новым мужчиной
Экс-политика на светском показе триллера «Преступления будущего» сопровождал молодой человек.
Предпремьерный показ триллера-фэнтези «Преступления будущего» режиссера Дэвида Кроненберга состоялся в Москве в кинотеатре "Октябрь". Среди прочих звезд его посетила экс-политик Ирина Хакамада в сопровождении молодого человека, сообщает КП.
"Фильм Каннского фестиваля, крутейший", - так оценила Ирина новую работу Кроненберга.
Год назад 67-летняя женщина овдовела. Ее супруг Владимир Сиротинский, основавший онлайн-сервис для изучения иностранных языков Lingualeo, скончался от сердечного приступа в 65 лет.
Хакамада несколько месяцев соблюдала траур, а потом вновь вернулась к активной светской жизни.
С нынешним спутником женщину уже видели на выставках и премьерах, однако его личность остается неизвестной широкой публике.
Их отношения вряд ли можно считать серьезными: вероятнее всего, Ирина просто наслаждается моментом. Хакамада не однажды демонстрировала свою отличную форму, в том числе и в купальнике.
По словам экс-политика, их брак с Владимиром Сиротинским был открытым. То есть, супруги декларировали свободные отношения, считая, что у каждого есть право на личную жизнь.
Несмотря на открытый брак, Хакамада тепло относилась к супругу и очень переживала после его смерти.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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