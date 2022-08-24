Столтенберг предупредил Европу о высокой цене за помощь Украине
В интервью немецкому телеканалу ZDF генсек НАТО призвал страны-члены блока продолжать оказывать военную помощь Украине.
После участия в форуме «Крымская платформа» Столтенберг отметил «беспрецедентную поддержку» Украины со стороны США, ЕС и стран НАТО.
Генсек НАТО при этом отметил, что перед Западом стоит не простая задача.
«Я не говорю, что это легко. Это требует тяжелой работы. Я намерен работать с другими лидерами Североатлантического альянса в Европе и Северной Америке, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку», — заявил Столтенберг.
США и Германия заявили во вторник, что намерены принять новый пакет военной помощи Киеву соответственно на 3 млн долларов и свыше 500 млн евро. Речь идет не только о венных поставках в долгосрочной перспективе, но и в помощи по обучению украинских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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