SHAMAN с новым клипом бьёт рекорды по просмотрам на Ютубе: почти 1 000 000 за сутки

Молодой исполнитель SHAMAN выпустил новый клип, который уже набрал почти 1 000 000 просмотров на Ютубе, а прошли всего лишь сутки.

Клип SHAMAN стремительно набирает просмотры, уверенно двигаясь к отметке в 1 000 000. Таких результатов музыканту удалось добиться менее, чем за 24 часа!

Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN), занимает первое место главных трендов YouTube. Певец исполняет гимн России.

Видео с исполнением национальной песни российского государства появилось в сети 23 августа. Уже через 14 часов после размещения на Ютубе оно набрало больше 750 000 просмотров.

Во вкладке "Музыка" гимн в исполнении молодого певца занял второе место. Впереди только южнокорейская группа "BLACKPINK" с клипом на композицию "Pink Venom".

SHAMAN исполнил российский гимн, находясь в Ялте. Выступление артиста состоялось в рамках гастрольного тура артиста по югу РФ. Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Феодосия, Симферополь и Севастополь - города, где вышел на сцену исполнитель.