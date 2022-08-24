США обстреляли позиции проиранских боевиков в Сирии

Удары были нацелены на инфраструктуру в провинции Дейр-эз-Зор, используемую Стражами исламской революции, присутствующими в этом регионе.

Во вторник (23 августа) американские военные обстреляли объекты проиранских ополченцев на востоке Сирии, сообщил военный представитель полковник Джо Буччино.

«Эти точечные удары были нанесены в провинции Дейр-эз-Зор и нацелены на инфраструктуру, используемую Стражами исламской революции, связанную с иранским режимом», говорится в заявлении.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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