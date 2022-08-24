Высокие цены на газ стали проблемой для поставщиков электроэнергии в ФРГ
Высокие цены на газ также затрудняют работу поставщиков электроэнергии в ряде немецких регионов.
По словам представителя энергокомпании LEE Йохана-Георга Йегера, только 20 процентов необходимого количества электроэнергии покупается у поставщиков энергии в короткие сроки на бирже. Остальное покрывается долгосрочными контрактами.
Высокие цены оказывают серьезное влияние на коммунальные службы только тогда, когда эти контракты необходимо продлевать. В краткосрочной перспективе Йегер видит риск возникновения узких мест с ликвидностью, поскольку компаниям приходится заранее финансировать закупки электроэнергии, даже с учетом высоких цен.
По данным немецкого энергетического агентства (Dena), простое закрытие газовых электростанций создаст огромные проблемы для Германии, поскольку некоторые из них могут также использоваться для выработки тепла и не могут быть заменены другими электростанциями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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