Высокие цены на газ стали проблемой для поставщиков электроэнергии в ФРГ

Высокие цены на газ также затрудняют работу поставщиков электроэнергии в ряде немецких регионов.

По словам представителя энергокомпании LEE Йохана-Георга Йегера, только 20 процентов необходимого количества электроэнергии покупается у поставщиков энергии в короткие сроки на бирже. Остальное покрывается долгосрочными контрактами.

Высокие цены оказывают серьезное влияние на коммунальные службы только тогда, когда эти контракты необходимо продлевать. В краткосрочной перспективе Йегер видит риск возникновения узких мест с ликвидностью, поскольку компаниям приходится заранее финансировать закупки электроэнергии, даже с учетом высоких цен.

По данным немецкого энергетического агентства (Dena), простое закрытие газовых электростанций создаст огромные проблемы для Германии, поскольку некоторые из них могут также использоваться для выработки тепла и не могут быть заменены другими электростанциями.