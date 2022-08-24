США наносят авиаудары по Сирии в ответ на нападение Ираном ополченцев

Американские военные заявляют, что удары были необходимы для "защиты и защиты американского персонала" после нападений беспилотников на их силы

Американские военные заявили, что нанесли авиаудары по районам восточной Сирии, используемым поддерживаемыми Ираном боевиками.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США полковник Джо Буччино заявил в заявлении в среду: “Сегодняшние удары были необходимы для защиты и защиты американского персонала” и были ответом на нападение 15 августа на американские силы.

Место предполагаемого российского удара по лесному массиву в удерживаемом повстанцами северо-западном сирийском городе Идлиб в понедельник, 22 августа. Сближение Турции с Сирией вызывает опасения у региональных беженцев