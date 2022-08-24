Джастин Трюдо: Энергетический альянс Германии и Канады станет альтернативой поставкам российского газа
Германия и Канада договорились о создании энергетического альянса по экспорту водорода. Переговоры Шольца и Трюдо проходили на фоне попыток Берлина найти альтернативу поставкам российского газа.
Канадское новостное агентство сообщает о подписании договора между Оттавой и Берлином о создании энергетического альянса к 2025 году. К таком соглашению пришли в ходе переговоров Джастин Трюдо и Олаф Шольц.
"Западу необходимо отказаться от традиционных источников энергии, в том числе и российских., заменив их водородным топливом", — заявил Трюдо.
Олаф Шольц выразил уверенность в том, что альтернативные источники энергии в ближайшем будущем играть ведущую роль во всех отраслях экономики.
Опубликовано: Максим Алексеев
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