Джастин Трюдо: Энергетический альянс Германии и Канады станет альтернативой поставкам российского газа

Германия и Канада договорились о создании энергетического альянса по экспорту водорода. Переговоры Шольца и Трюдо проходили на фоне попыток Берлина найти альтернативу поставкам российского газа.

Канадское новостное агентство сообщает о подписании договора между Оттавой и Берлином о создании энергетического альянса к 2025 году. К таком соглашению пришли в ходе переговоров Джастин Трюдо и Олаф Шольц.

"Западу необходимо отказаться от традиционных источников энергии, в том числе и российских., заменив их водородным топливом", — заявил Трюдо.

Олаф Шольц выразил уверенность в том, что альтернативные источники энергии в ближайшем будущем играть ведущую роль во всех отраслях экономики.