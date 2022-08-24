В День Независимости Украина празднует то, что разрушила Россия

В ознаменование своего первого Дня независимости с тех пор, как президент России Владимир Путин направил свои армии на завоевание страны, Украина проводит парад призраков.

Улица Крещатик, самый большой бульвар Киева, на этой неделе усеяна остовами сожженных и разбитых российских боевых машин, уничтоженных в ходе удивительно надежной обороны Украины от вторжения, начатого Москвой шесть месяцев назад.

“Шествие” из более чем 70 танков без гусениц и покореженных артиллерийских установок представляет собой причудливую инверсию триумфального шествия, которое российские командиры надеялись провести через захваченную столицу.

“Русские хотели провести этот парад по Киеву, но наши военные сделали это за них”, - сказал Василий Радченко, который приехал в гости из своего дома на окраине города и сдерживал слезы, глядя на кавалькаду искореженного железа.

31-й День независимости Украины приходится на среду, и уличная демонстрация заменяет публичные церемонии, которые были отменены из-за бушующей войны, предупреждений о российских ракетных ударах и запрета на массовые собрания на праздничную неделю.