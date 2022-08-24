Ургант представил клип, где снялись Андреева и Мазаев

Иван Ургант решил возобновить музыкальную карьеру под псевдонимом Гриша Ургант. Шоумен снял клип, в котором кроме него снялись Паулина Андреева и Сергей Мазаев.

Уже в октябре текущего года Иван Ургант (псевдоним - Гриша Ургант) намерен представить публике свой сольный концерт в Москве.

Экс-ведущий "Вечернего Урганта" активно не занимался музыкой, иногда исполняя свои композиции в рамках передач. В настоящее время артист решил напомнить о себе общественности в качестве музыканта.

На своём Ютуб-канале Иван разместил клип, снятый на песню группы "Моральный кодекс" "Ночной каприз".

Вместе со звездой экрна в клипе предстали супруга Фёдора Бондарчука, актриса Паулина Андреева и солист "Морального кодекса" Сергей Мазаев.

Обстановке и вывески на английском языке говорят, что действие происходит в США.

Ургант исполняет: "Не говори мне лишних слов, я знаю все из детских снов. Границы грёз раздвинет дым, я стал иным".

Чуть раньше в эфире Первого канала вышел фильм, посвящённый 85-летнему юбилею режиссёра Андрея Кончаловского. В рамках картины показали интервью с Иваном Ургантом.