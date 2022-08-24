Япония планирует построить ядерные реакторы нового поколения

Премьер-министр Фумио Кисида заявил о строительстве ядерных реакторов нового поколения на фоне глобальной энергетической напряженности.

Японское правительство намерено придать серьезный импульс возрождению атомной энергетики в стране после аварии на Фукусиме в 2011 году, как отрасли вновь обретающей популярность в условиях сильной глобальной энергетической напряженности.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил в среду, что будут проведены изыскания по нескольким направлениям, в том числе по возможному строительству «ядерных реакторов нового поколения», что станет важным поворотным моментом для Японии.