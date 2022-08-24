Элджей отменил тур из-за коронавируса

28-летний росийский певец рассказал, что из-за плохого самочувствия он не может работать.

Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, пожаловался на плохое самочувствие, сообщает Космополитен.

У исполнителя хита «Минимал» диагностирована коронавирусная инфекция, и он был вынужден отменить свои предстоящие концерты.

«К сожалению, пришлось отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Коронавирус не дал мне вовремя закончить альбом и встретиться с вами. Ждите новые анонсы, берегите себя», — написал Алексей.

Поклонники пожелали рэперу скорее вылечиться и пожелали ему крепкого здоровья. Многие подчеркнули, что "альбом - не главное", главное, чтобы кумир "был жив".

Месяц назад Элджей встретился с экс-женой Настей Ивлеевой, и пара отметила годовщину свадьбу. В браке они были 2 года, но в 2021-м - подали на развод. По мнению Ивлеевой, личная жизнь у ее бывшего мужа не складывается потому, что он слишком много времени посвящает работе.

От COVID-19 пострадала также семья Оксаны Самойловой. Супруга рэпера Джигана призналась, что инфекция сразила ее маму и отчима. Многодетная звездная мать из-за переживаний за родственников переживает депрессию.