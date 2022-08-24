Железняк объяснила причины популярности сериала Сваты

Актриса Олеся Железняк, сыгравшая роль Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты" поведала о причинах популярности многосерийного фильма.

Актриса Олеся Железняк, сыгравшая одну из ключевых ролей в сериале "Сваты", открыла секрет популярности картины.

В рамках передачи "Мой герой" на ЦТВ артистка назвала причины успеха многосерийного фильма: "Секрет успеха сериала в том, что сюжет простой, диалоги простые, взаимоотношения простые. Высокохудожественности там нет. Но там есть любовь, радость жизни и бесхитростность".

Железняк вспоминает, что на съемках "Сватов" всегда царила атмосфера любви и необязательности. Олеся считает, что сериал стал реальностью. Знаменитость уверяет, что персонажи стали переходить из бытовой жизни на экран.

Последний вышедший сезон "Сватов" - 7-ой, зрители увидели в конце 2021 года.

Несколько месяцев назад было объявлено о съёмках продолжения сериала, где Ивана Будько не будет, так как актёр Федор Добронравов отказался сниматься в очередном сезоне фильма.