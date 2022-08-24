Соловьёв обвинил Лазареву в злоупотреблении алкоголем

Ведущий Владимир Соловьёв обвинил Татьяну Лазареву в алкоголизме. Сделал он это публично в рамках шоу "Полный контакт".

Ведущий российского телевидения Владимир Соловьев нелестно высказался в адрес юмористки Татьяны Лазаревой, после того как звезда экрана дала своё очередное интервью.

Он публично обвинил покинувшую РФ артистку в алкоголизме.

На шоу "Полный контакт" Соловьёв заявил: "Вглядитесь в эту тяжело пьющую и некрасиво стареющую женщину. Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая. У твоих подружек и друзей тоже. Танюх, ты предатель. Ты осознанно выбрала этот путь. И весь талант пропила, любовь народную пропила. Так бывает. Ты не первая и не последняя".

В настоящее время Татьяна проживает на территории Испании. Знаменитость часто дает интервью, где осуждает проведение спецоперации России в Украине и своих земляков.

Телеведущая также говорит о своём желании вернуться на родину.