Индия уволила 3 офицеров за осечку ракеты в Пакистане
ВВС Индии заявили, что три офицера отклонились от процедур, что привело к "случайному незапланированному запуску" крылатой ракеты, которая попала в пакистанскую провинцию Пенджаб.
В заявлении ВВС говорится, что официальное расследование показало, что "отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты" в Пакистан.
Крылатая ракета "БраМос" была выпущена из Индии 9 марта. Он приземлился в пакистанской провинции восточный Пенджаб, примерно в 125 километрах (78 милях) от пакистанской территории, повредив стену в жилом районе. Сообщений о жертвах или раненых не поступало.
Пакистанские официальные лица потребовали объяснений от Нью-Дели и назвали запуск "вопиющим нарушением" воздушного пространства страны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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