Индия уволила 3 офицеров за осечку ракеты в Пакистане

ВВС Индии заявили, что три офицера отклонились от процедур, что привело к "случайному незапланированному запуску" крылатой ракеты, которая попала в пакистанскую провинцию Пенджаб.

В заявлении ВВС говорится, что официальное расследование показало, что "отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты" в Пакистан.

Крылатая ракета "БраМос" была выпущена из Индии 9 марта. Он приземлился в пакистанской провинции восточный Пенджаб, примерно в 125 километрах (78 милях) от пакистанской территории, повредив стену в жилом районе. Сообщений о жертвах или раненых не поступало.

Пакистанские официальные лица потребовали объяснений от Нью-Дели и назвали запуск "вопиющим нарушением" воздушного пространства страны.