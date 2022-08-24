Ученые рассказали, какие продукты укрепляют сердце

Пища это не лекарство, но может способствовать укреплению здоровья, например, снижать уровень холестерина.

Что включить в рацион, если есть проблемы с сердцем?

Врачи настаивают на том, что в меню обязательно должны быть листовые зеленые овощи. Они содержат такой нужный организму человека витамин К, который активирует препятствующий отложению кальция белок на стенках артерий.

Рекордсмены по содержанию этого витамина – шпинат, сельдерей, спаржа, руккола, лук-порей, а также все виды капусты и листового салата.

Итальянские медики провели исследование длиною в 5 лет с участием 30 тысяч женщин. У всех был диагноз "ишемическая болезнь сердца". В их меню включили листовые овощи и оливковое масло. Результаты оказались обнадеживающими: самочувствие участниц заметно улучшилось.

Очень полезна для сердечников жирная рыба. Как показывают исследования, в регионах, жители которых традиционно едят много рыбы, сердечно-сосудистые заболевания отмечаются реже.

Самые полезные в этом плане виды - лосось, скумбрия, сельдь и сардина, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества снижают риск аритмии и атеросклероза, а также нормализуют давление.

Грецкие орехи тоже в списке продуктов, снижающих уровень «плохого» холестерина. Польза грецких орехов доказана американскими учеными в ходе 13-ти исследований с участием сотен добровольцев.

В одном из них для участников разработали меню, где особое место было отведено грецким орехам. На них пришлось до 25 процентов от общего дневного количества калорий. Эксперимент длился 24 недели, и в итоге анализы показали заметное снижение уровня «плохого» холестерина.

Не обойтись сердечникам и без томатов, которые богаты ликопином (натуральным растительным пигментом с мощными антиоксидантными свойствами).

Пользу помидоров подтверждает исследование мексиканских ученых с участием 50 женщин с избыточным весом. Они ели по 2 сырых томата 4 раза в неделю, и в итоге повысили уровень "хорошего" холестерина.

Еще один ценный продукт - зеленый чай, в котором есть катехины – органические соединения класса флавоноидов. Флавоноиды уменьшают риск окислительных процессов в клетках, и это оказывает сердцу большую услугу.

Помимо этого, катехины тонизируют сосуды, снижают артериальное давление, уменьшают риск проблем с сердцем при диабете, препятствуют возникновению атеросклеротических бляшек.