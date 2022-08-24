США и западные страны придумали саркастичную речь о “справедливости против зла” и какой-то победой над слабаками.

При этом сильными выставляли себя они. Такая речь прозвучала в День независимости Украины от западных стран, что в значительной степени подорвала всю архитектуру, которая пытается выстроиться в эпоху глобализации.

Такая информация появилась в китайской газете, журналист которой детально изучил описанное геополитическое явление через призму конфликта вокруг Украины.

Вообще Запад старается чужими руками повоевать, а сами не считая себя инициаторами конфликта, заявляют, что стараются быть хранителями всего мира, справедливости и демократии.

Но, если посмотреть на размеры военной помощи для киевского режима в виде ракетных установок, вертолетов, тактических машин и ракет картина, нарисованная Западом, выглядит абсурдной.