Global Times: Украина получила дешевые поздравления от Запада
США и западные страны придумали саркастичную речь о “справедливости против зла” и какой-то победой над слабаками.
При этом сильными выставляли себя они. Такая речь прозвучала в День независимости Украины от западных стран, что в значительной степени подорвала всю архитектуру, которая пытается выстроиться в эпоху глобализации.
Такая информация появилась в китайской газете, журналист которой детально изучил описанное геополитическое явление через призму конфликта вокруг Украины.
Вообще Запад старается чужими руками повоевать, а сами не считая себя инициаторами конфликта, заявляют, что стараются быть хранителями всего мира, справедливости и демократии.
Но, если посмотреть на размеры военной помощи для киевского режима в виде ракетных установок, вертолетов, тактических машин и ракет картина, нарисованная Западом, выглядит абсурдной.
Опубликовано: Силивончик Алина
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