В реке Петербурга обнаружено тело 28-летней участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей
Звезда реалити-шоу исчезла несколько дней назад: не отвечала на звонки и не выходила в социальные сети.
Тело одной из звезд «Дома-2» - Анастасии Кочервей - подняли сегодня из реки в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала Олеся Малибу.
По словам светской львицы и эскортницы, у Анастасии якобы были проблемы с запрещенными веществами. А еще - недомолвки с молодым человеком, сообщает СтарХит.
Как именно погибла девушка - сама наложила на себя руки или произошло нечто другое, неизвестно. СК приступил к проверке.
Анастасия стала известной благодаря «Дому-2». На телестройку она пришла в 2018-м году и сразу же оказалась в центре внимания.
У блондинки завязались отношения с Андреем Шабариным, но пара постоянно ссорилась и выясняла отношения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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