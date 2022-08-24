В реке Петербурга обнаружено тело 28-летней участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей

Звезда реалити-шоу исчезла несколько дней назад: не отвечала на звонки и не выходила в социальные сети.

Тело одной из звезд «Дома-2» - Анастасии Кочервей - подняли сегодня из реки в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала Олеся Малибу.

По словам светской львицы и эскортницы, у Анастасии якобы были проблемы с запрещенными веществами. А еще - недомолвки с молодым человеком, сообщает СтарХит.

Как именно погибла девушка - сама наложила на себя руки или произошло нечто другое, неизвестно. СК приступил к проверке.

Анастасия стала известной благодаря «Дому-2». На телестройку она пришла в 2018-м году и сразу же оказалась в центре внимания.

У блондинки завязались отношения с Андреем Шабариным, но пара постоянно ссорилась и выясняла отношения.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

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