Корнелюк назвал причину ухода Нагиева из шоу Голос 60+

Композитор и исполнитель Игорь Корнелюк рассказал почему актёр и ведущий Дмитрий Нагиев покинул популярный песенный проект "Голос 60+".

Композитор Игорь Корнелюк рассказал, почему актёр Дмитрий Нагиев не будет вести популярное шоу "Голос 60+".

Корнелюк напомнил что Нагиев "цеплял" зрителей проекта харизмой. Композитор считает, что шоумен устал от работы над этим проектом, которому отдал 10 лет.

Музыкант не считает уход Дмитрия чем-то из ряда вон выходящим. Уход знаменитости закономерен.

Портал PROZVEZD цитирует Игоря Евгеньевича: "У Димы Нагиева есть харизма, у него здорово получалось вести "Голос". Я его знаю много лет, и вся его карьера проходит у меня на глазах. Я очень за него радуюсь. Но у каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение".

В качестве ведущей нового сезона шоу "Голос 60+" стала Лариса Гузеева. Съёмки проекта уже идут.