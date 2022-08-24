Китай объявляет тревогу, поскольку засуха и жара ставят под угрозу урожай

Засуха в Китае угрожает производству продовольствия, что побудило правительство приказать местным властям принять все доступные меры для обеспечения того, чтобы урожай пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Во вторник четыре правительственных ведомства выпустили срочное совместное чрезвычайное уведомление, предупредив, что осенний урожай находится под “серьезной угрозой”. В нем содержится настоятельный призыв к местным властям обеспечить “бережное использование каждой единицы воды...” и призыв к использованию таких методов, как поэтапное орошение, отвод новых источников воды и посев облаков.

Рекордная жара в сочетании с многомесячной засухой во время обычного сезона наводнений нанесла ущерб обычно богатому водой югу Китая. Это привело к высыханию части реки Янцзы и десятков притоков, что резко сказалось на гидроэнергетических мощностях и привело к веерным отключениям и нормированию электроэнергии из-за резкого роста спроса на электроэнергию. В настоящее время существует озабоченность по поводу будущих поставок продовольствия.