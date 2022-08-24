Соседов рассказал, почему Пугачёва не переносит Шатунова и Разина

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил причину неприязни Примадонны к продюсеру Андрею Разину и ныне покойному исполнителю Юрию Шатунову, окунувшись в прошлое.

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Teleprogramma.pro вспомнил о конфликте Аллы Борисовны с тогда ещё продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиными и вокалистом коллектива Юрием Шатуновым.

Критик сообщил: "Это давняя история. Пугачева тогда ездила со своим Театром песни по всей стране. Она решила познакомиться с мальчиками из “Ласкового мая”. Они собирали стадионы. В СССР это казалось невозможным".

Соседов поведал, что общение с Разиным и Шатуновым расстроило именитую певицу.

"Деньги за свои выступления они получали налом. Огромными сумками. Она тогда изумилась, что зарабатывала меньше. Пугачева была удивлена. Подала запрос, чтобы разобраться. Тем более, что повод для проверки был. “Ласковый май” ездил по стране несколькими составами. Для Пугачевой это был нонсенс и шок. Какие-то ребята зарабатывают так много. Ее это, конечно, возмутило".

С той поры Примадонна "не любит" музыкантов.