Лондон не поддержал визовую блокаду для россиян

Британское правительство выступило против общего запрета на туристические визы для россиян.

«Я не уверен, что общий запрет — правильный путь», — заявил министр обороны Бен Уоллес в интервью BBC Radio 4. Но по его заявлению условия для въезда «должны быть ужесточены».

Ранее Венгрия сообщила, что не собирается ограничивать выдачу виз на въезд россиянам.

В свою очередь страны Балтии обсуждают ограничения в выдаче виз на уровне спикеров парламентов.