Лондон не поддержал визовую блокаду для россиян
Британское правительство выступило против общего запрета на туристические визы для россиян.
«Я не уверен, что общий запрет — правильный путь», — заявил министр обороны Бен Уоллес в интервью BBC Radio 4. Но по его заявлению условия для въезда «должны быть ужесточены».
Ранее Венгрия сообщила, что не собирается ограничивать выдачу виз на въезд россиянам.
В свою очередь страны Балтии обсуждают ограничения в выдаче виз на уровне спикеров парламентов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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