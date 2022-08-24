Наталья Фриске подарит дочери на крестины серебряную погремушку
36-летняя сестра певицы готовится крестить 4-месячную Луну, и приготовила ей необычный подарок.
Наталья Фриске стала мамой благодаря ЭКО, и получает удовольствие от материнства. Женщина окружила малышку заботой и вниманием, сообщает Космополитен.
Сейчас на повестке дня у экс-солистки "Блестящих" - организация крестин Луны. В честь этого знакового события Наталья заказала милое ювелирное изделие.
По просьбе бизнес-леди изготовили серебряную погремушку в виде медвежонка. На обратной стороне игрушки по заказу певицы выгравировали надпись: «Моей маленькой принцессе Лу».
«Пришел подарок Луняшин, который мама заказала ей на крестины. Очень красивый. Тебе нравится, дочь? Это будет память тебе на всю жизнь от мамочки» — написала Фриске.
Артистка сняла на видео, как на это отреагировала Луна. Кроха в белой футболке взяла в руки игрушку и сразу потянула ее в рот.
Наталья считает, что дочка унаследовала ее внешность. Она сравнила фото Луны со своими детскими - и нашла много общего.
Фриске-младшая старается, чтобы внучка чаще виделась с бабушкой и дедушкой. Владимир и Ольга Копыловы с удовольствием воспитывают девочку, а их дочь благодарит бабушку и дедушку Луны за помощь.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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