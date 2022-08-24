Брежнева с сожалением вспомнила о своей жизни до спецоперации

Вера Брежнева с ностальгией вспоминает о своей жизни до спецоперации России в Украине. Сегодня артистка всё воспринимает острее и больнее.

Экс-солистка группы "ВИА Гры" Вера Брежнева с грустью вспомнила о жизни до спецоперации на Донбассе.

Исполнтельница окунулась в прошлое, припомнив, как жила до этих событий.

Знаменитость поделилась нахлынувшими эмоциями в социальных сетях накануне 24 августа. Звезда напомнила, что печальным событиям роно шесть месяцев.

"Ровно полгода назад мы жили обычной жизнью со своими проблемами, заботами, мыслями, сомнениями".

Селебрити пожаловалась, что за эти 6 месяцевне не смогла привыкнуть к тому, что происходит вокруг, не успокоилась и не смирилась с новой реальностью.

В настоящее время вокалистка воспринимает все острее, больнее и чувствительнее.

При этом Брежнева не отрицает тот факт, что за последнее время повстречала много чудесных людей, которые дарят поп-звезде положительные эмоции.