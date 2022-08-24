Талибы вводят жесткие ограничения на свободу вероисповедания афганцев

Условия для свободы вероисповедания в Афганистане "резко ухудшились" с тех пор, как талибы захватили власть заявила во вторник двухпартийная комиссия США.

"Жесткое навязывание" мусульманскими экстремистами-суннитами своей суровой версии ислама "нарушает свободу религии или убеждений" широкого круга афганцев, заявила Комиссия США по международной свободе вероисповедания.

Созданная Конгрессом комиссия опубликовала свой доклад через девять дней после того, как талибы отметили год с момента захвата Кабула, вернувшись к власти почти через два десятилетия после того, как они были свергнуты в результате вторжения под руководством США в 2001 году.

В докладе отмечается, что движение "Талибан" обязалось защищать все этнические и религиозные группы.

Однако в нем говорилось, что "условия свободы вероисповедания в Афганистане резко ухудшились", и боевики вновь ввели "суровые ограничения для всех афганцев", основанные на их суровой интерпретации ислама.