В Крыму ответили на предложение Турции передать остров Украине

Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков прокомментировал агентству NEWS.ru заявление Турции о передаче Крыма Украине.

«Турция — один из самых противоречивых членов НАТО. Она десятилетиями пытается усидеть на двух стульях. Ее положение в НАТО идет несколько дальше и вынуждает вести диалог не только с партнерами, определенными ею в поствоенный период, но и искать стратегические перспективы», - отметил Бобков.

Как отметил чиновник, заявление властей Турции направлено к электорату в стране перед президентскими выборами и той части международного сообщества, которая разделяет прозападные позиции.

«И России важно сохранять диалог с Турцией, к таким заявлениям нужно относиться спокойно», — сделал вывод Бобков.