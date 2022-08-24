Мать Реввы рассказала о причинах визитов артиста в Украину
Мама Александра Реввы Любовь Николаевна уверяет, что в этом году её сын в Украину не приезжал.
После запуска спецоперации Александра Ревву не видно и не слышно. Он фактически не появляется на публике.
По имеющимся сведениям, артист в компании своего семейства отбыл в Испанию, где находится уже на протяжении нескольких месяцев. Сам Александр никаких комментариев относительно своей персоны не даёт.
Отец звезды сцены жалуется, что тот забыл свой родной Донецк. Часто шоумен заглядывает в Киев, где зарабатывает в частном порядке - до 40 000 долларов в час.
На данную информацию отреагировала мать Реввы. Беседуя с изданием "КП", женщина заверила, что в последний раз Александр посещал Украину в 2021 году.
Любовь Николаевна пояснила цель приезда сына в Украину в прошлом: "В этом году он на Украине не был. Когда-то ездил, чтобы заработать. У него дочки растут, которых надо кормить, заботиться о них. Он сейчас живет для детей и для жены, которую боготворит".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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