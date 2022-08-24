Макгрегор: помощь США лишит Украину юга страны и левобережья Днепра
Полковник США Дуглас Макгрегор дал интервью изданию The American Conservative, где сообщил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона может лишить Украину части территорий.
Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор уверен, что оказываемая Киеву со стороны Вашингтона помощь может поспособствовать потере Украиной всего юга страны и некоторых территорий рядом с Днепром.
По мнению Макгрегора, в случае, если Соединённые Штаты увеличат поставки вооружений Украине, российские войска ответят более агрессивным стилем ведения боя.
Дуглас Макгрегор уверен, что сейчас военный конфликт находится на финальной стадии и должен быть завершён путём мирных переговоров с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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