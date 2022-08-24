Tagesspiegel: НАТО проинформировал Россию о «красных линиях» в Балтийском море
НАТО показало России границу в виде “красной линии” в Балтийском море. Информация была предоставлена немецким обозревателем “Der Tagesspiegel”.
Партнёрские отношения между Североатлантическим альянсом и Россией резко стали хуже после начала спецоперации на Украине.
В одной из телевизионных передач командующий ВВС Германии генерал Инго Герхартц рассказал, что все чаще стали происходить конфликтные ситуации между самолетами НАТО и российскими самолетами.
Чаще всего это можно наблюдать над Балтийским морем. А теперь для разграничения территории НАТО решило ограничить черту на море, чтобы между собой не пересекаться.
Опубликовано: Силивончик Алина
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