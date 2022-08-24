Tagesspiegel: НАТО проинформировал Россию о «красных линиях» в Балтийском море

НАТО показало России границу в виде “красной линии” в Балтийском море. Информация была предоставлена немецким обозревателем “Der Tagesspiegel”.

Партнёрские отношения между Североатлантическим альянсом и Россией резко стали хуже после начала спецоперации на Украине.

В одной из телевизионных передач командующий ВВС Германии генерал Инго Герхартц рассказал, что все чаще стали происходить конфликтные ситуации между самолетами НАТО и российскими самолетами.

Чаще всего это можно наблюдать над Балтийским морем. А теперь для разграничения территории НАТО решило ограничить черту на море, чтобы между собой не пересекаться.