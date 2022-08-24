Минобразования Беларуси ввело стандарт дошкольного образования

24 августа стало известно, что Министерство образования Республики Беларусь ввело единый стандарт образования для всех дошкольников в стране.

В среду пресс-служба Минобразования Беларуси опубликовало документ ведомства №228, принятый ещё 4 августа. Данное постановление учреждает единый стандарт образования для дошкольников.

В документе сообщается, что дошкольники должны воспитываться в духе патриотизма и государственной идеологии. Также обязательным условием является привитие детям любви к физкультуре.

Отмечается, что новое постановление Минобразования Беларуси будет считать вступившим в силу с 1 сентября, то есть с начала учебного года.