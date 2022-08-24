Минобразования Беларуси ввело стандарт дошкольного образования
24 августа стало известно, что Министерство образования Республики Беларусь ввело единый стандарт образования для всех дошкольников в стране.
В среду пресс-служба Минобразования Беларуси опубликовало документ ведомства №228, принятый ещё 4 августа. Данное постановление учреждает единый стандарт образования для дошкольников.
В документе сообщается, что дошкольники должны воспитываться в духе патриотизма и государственной идеологии. Также обязательным условием является привитие детям любви к физкультуре.
Отмечается, что новое постановление Минобразования Беларуси будет считать вступившим в силу с 1 сентября, то есть с начала учебного года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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