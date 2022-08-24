Украина считает что визит Дуды связан с передачей Западной Украины под контроль Польши

Президент Польши Анджей Дуда опять прилетел в Киев, чтобы посмотреть как Западную Украину отдают на контроль Польше - сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Теперь Западной Украиной будет управлять польские власти и это должно идти по своего графику - такой информацией поделился он в своем Telegram-канале 23 августа.

По мнению Кивы, польское руководство хочет осуществить определенные планы по увеличению своей территории, без учета интересов других, а также конфликте соседних стран между собой.

Уже несколько раз лидер Польши находился на Украине с европейской делегацией.