Украина считает что визит Дуды связан с передачей Западной Украины под контроль Польши

Президент Польши Анджей Дуда опять прилетел в Киев, чтобы посмотреть как Западную Украину отдают на контроль Польше - сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Теперь Западной Украиной будет управлять польские власти и это должно идти по своего графику - такой информацией поделился он в своем Telegram-канале 23 августа.

По мнению Кивы, польское руководство хочет осуществить определенные планы по увеличению своей территории, без учета интересов других, а также конфликте соседних стран между собой.

Уже несколько раз лидер Польши находился на Украине с европейской делегацией.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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