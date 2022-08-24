Украина считает что визит Дуды связан с передачей Западной Украины под контроль Польши
Президент Польши Анджей Дуда опять прилетел в Киев, чтобы посмотреть как Западную Украину отдают на контроль Польше - сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
Теперь Западной Украиной будет управлять польские власти и это должно идти по своего графику - такой информацией поделился он в своем Telegram-канале 23 августа.
По мнению Кивы, польское руководство хочет осуществить определенные планы по увеличению своей территории, без учета интересов других, а также конфликте соседних стран между собой.
Уже несколько раз лидер Польши находился на Украине с европейской делегацией.
Опубликовано: Силивончик Алина
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