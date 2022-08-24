Рогов: во взорванной машине главы Михайловки находилась его дочь
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что во взорванной украинскими диверсантами машины главы Михайловки Сушко находилась его приёмная дочь.
24 августа члена Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в машине трагически погибшего Ивана Сушко в момент взрыва находилась его приёмная дочь, которую он вёз в детский сад.
Рогов рассказал, что в результате детонации взрывного устройства украинских диверсантов ребёнок главы администрации Михайловки «по счастливой случайности» не пострадал, в отличии от скончавшегося в больнице из-за полученных травм Сушко.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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