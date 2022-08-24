Киев назвал «публичной клоунадой» поздравление Лукашенко украинцев с Днем независимости
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал поздравление президента Беларуси с Днем независимости Украины.
Отметим, что президент Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости, где пожелал народу Украины «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».
В ответ Михаил Подоляк заявил, мир фиксирует участие Беларуси в «преступлениях против Украины». А белорусский лидер якобы своим поздравлением устраивает «публичную клоунаду».
В своем комментарии Подоляк назвал обращение Лукашенко к украинцам «циничным» и добавил, что необходимо дождаться «правильного финала войны…чтобы детально обсудить все аспекты оттенков «мирного неба над Украиной» с представителями нынешней белорусской администрации…».
Беларусь официально не участвует в специальной военной операции России на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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