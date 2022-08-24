Киев назвал «публичной клоунадой» поздравление Лукашенко украинцев с Днем независимости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал поздравление президента Беларуси с Днем независимости Украины.

Отметим, что президент Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости, где пожелал народу Украины «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

В ответ Михаил Подоляк заявил, мир фиксирует участие Беларуси в «преступлениях против Украины». А белорусский лидер якобы своим поздравлением устраивает «публичную клоунаду».

В своем комментарии Подоляк назвал обращение Лукашенко к украинцам «циничным» и добавил, что необходимо дождаться «правильного финала войны…чтобы детально обсудить все аспекты оттенков «мирного неба над Украиной» с представителями нынешней белорусской администрации…».

Беларусь официально не участвует в специальной военной операции России на Донбассе.