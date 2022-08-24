Rádio Universum: Пуском «Сармата» Москва предупредила НАТО о последствиях неправильной политики

Экономист Петер Станек рассказал о неутешительных последствиях, который позволяет понять, что началась Третья мировая война.

Насколько будет все пагубно протекать остается только догадываться, т.к. промежутки возможностей постепенно закрываются и мир просто находится на грани.

Сегодняшняя ситуация намного страшнее Карибского кризиса, поэтому придется держаться из последних сил. Гибридная и информационная война заполонила все просторы.

Западные страны стараются лишить РФ права на самооборону намного дальше своих территория. В отпускании "железного занавеса" несомненно виновато ЕС, потому что у них общие интересы с Вашингтоном.