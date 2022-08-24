Rádio Universum: Пуском «Сармата» Москва предупредила НАТО о последствиях неправильной политики
Экономист Петер Станек рассказал о неутешительных последствиях, который позволяет понять, что началась Третья мировая война.
Насколько будет все пагубно протекать остается только догадываться, т.к. промежутки возможностей постепенно закрываются и мир просто находится на грани.
Сегодняшняя ситуация намного страшнее Карибского кризиса, поэтому придется держаться из последних сил. Гибридная и информационная война заполонила все просторы.
Западные страны стараются лишить РФ права на самооборону намного дальше своих территория. В отпускании "железного занавеса" несомненно виновато ЕС, потому что у них общие интересы с Вашингтоном.
Опубликовано: Силивончик Алина
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