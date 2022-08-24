Евгений Ройзман задержан лишь на 48 часов
24 августа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан на двое суток для разбирательств по делу о дискредитации российских военных в Украине.
Днём среды адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что сотрудники российской полиции задержали его подопечного лишь на два дня.
По данным Идамжапова, МВД России намерено установить, действительно ли Ройзман причастен к дискредитации российских военных, участвующих в спецоперации.
Также в пресс-служба МВД РФ отметили, что Евгений Ройзман будет доставлен в спецприёмник Москвы с целью дальнейших разбирательств по его делу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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