Евгений Ройзман задержан лишь на 48 часов

24 августа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан на двое суток для разбирательств по делу о дискредитации российских военных в Украине.

Днём среды адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов сообщил, что сотрудники российской полиции задержали его подопечного лишь на два дня.

По данным Идамжапова, МВД России намерено установить, действительно ли Ройзман причастен к дискредитации российских военных, участвующих в спецоперации.

Также в пресс-служба МВД РФ отметили, что Евгений Ройзман будет доставлен в спецприёмник Москвы с целью дальнейших разбирательств по его делу.