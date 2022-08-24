Завтрак обязателен: ученые объяснили, почему его нельзя пропускать

Испанские исследователи выяснили, что его отсутствие может отразиться не только на здоровье человека.

Ученые решили выяснить, как влияет завтрак на организм ребенка. Они попросили детей в возрасте от 4-х до 14 лет заполнить специальную анкету.

Результаты исследования удивили. Выяснилось, что пропуск завтрака негативно отражается на психологическом состоянии человека. Но и это не все: оказывается, завтрак может навредить так же, как и его отсутствие, когда ребенок ест вне дома.

Ученые попытались установить взаимосвязь продуктов, которые дети ели утром, и возможностью возникновения каких-то психологических отклонений. В итоге в черный список отправились яйца, сыр, ветчина.

А меньший риск возникновения поведенческих проблем отмечен при употреблении шоколада, какао, хлеба, йогурта, чая, кофе, тостов, хлопьев и молока.

Исследователи подчеркнули: завтрак несет и очень важную социальную функцию. Когда семья завтракает вместе, дети могут получить от родных психологическую поддержку.