Армия Китая направила 13 самолётов и 4 корабля к берегам Тайваня

Минобороны Китая рассказало о китайское военной технике, направленной к берегам острова Тайвань в ходе учений.

24 августа пресс-служба Минобороны Тайваня сообщило, что китайская армия направила к берегами острова тринадцать самолётов и четыре военных корабля, что также подтвердили в Министерстве обороны Китая, назвав переброску своей техники к Тайваню частью плановых учений возле острова.

При этом в Тайбэе отметили, что сегодняшнее количество китайских кораблей в тайваньском проливе является самым маленьким с 4 августа, когда начались полномасштабные военные учения армии КНР в регионе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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