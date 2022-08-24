Садальский рассказал о провале фильма Михалкова Солнечный удар на телевидении
Станислав Садальский "пожалел" режиссёра Никиту Михалкова из-за провала его картины "Солнечный удар", который вышел в эфир "Россия-1".
Известный отечетсвенный актёр театра и кино Станислав Садальский высказался по поводу успехв картины режиссера Никиты Михалкова "Солнечный удар" на ТВ
Садальский напомнил, что картина вышла в прокат в 2014 году, но пришлась не по душе российским зрителям. Мнением по поводу звезда экрана поделился в своём Телеграм-канале.
Артист "посочувствовал" Никите Сергеевичу: "Что-то даже жалко Никитоса. Его "Солнечный удар" на "России-1" провалился, как и фильмы брательника".
Станислав посетовал, что на проект была потрачена уйма средств.
Фильм снят по одноимённому рассказу и дневникам русского писателя Ивана Бунина "Окаянные дни" . В основе сюжета - история любви поручика и прекрасной незнакомки, которая обрушившилась на влюблённых словно солнечный удар.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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