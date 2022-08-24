Садальский рассказал о провале фильма Михалкова Солнечный удар на телевидении

Станислав Садальский "пожалел" режиссёра Никиту Михалкова из-за провала его картины "Солнечный удар", который вышел в эфир "Россия-1".

Известный отечетсвенный актёр театра и кино Станислав Садальский высказался по поводу успехв картины режиссера Никиты Михалкова "Солнечный удар" на ТВ

Садальский напомнил, что картина вышла в прокат в 2014 году, но пришлась не по душе российским зрителям. Мнением по поводу звезда экрана поделился в своём Телеграм-канале.

Артист "посочувствовал" Никите Сергеевичу: "Что-то даже жалко Никитоса. Его "Солнечный удар" на "России-1" провалился, как и фильмы брательника".

Станислав посетовал, что на проект была потрачена уйма средств.

Фильм снят по одноимённому рассказу и дневникам русского писателя Ивана Бунина "Окаянные дни" . В основе сюжета - история любви поручика и прекрасной незнакомки, которая обрушившилась на влюблённых словно солнечный удар.