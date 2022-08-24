Издание Times утверждает, что представители пилотажной группировки Red Arrows при ВВС Великобритании стали подозреваемыми в преступлениях на сексуальной почве.

В среду британская газета Times сообщила, что представители лётной группы& Times при королевских ВВС стали подозреваемыми по делу о сексуальных домогательствах, негативном отношении к женщинам и повальном пьянстве.

По данным Times, не менее сорока представителей Red Arrows дали показания о том, что их сослуживцы годами скрывали свою причастность к различным преступлениям, заставляя своих жертв молчать.

Журналисты Times уверены, что Red Arrows более не смогут сохранить имидж ВВС Великобритании, поскольку правда о моральных качествах представителей данной службы стала общедоступна.