Евротоннель: Пассажиры застряли на несколько часов между Великобританией и Францией

Поезд Atrain остановился в туннеле под Ла-Маншем, оставив пассажиров в ловушке на несколько часов. Их пришлось эвакуировать через туннель аварийной службы, поскольку власти расследовали поломку.

Десятки пассажиров застряли примерно на пять часов после того, как во вторник поезд Евротоннеля остановился под Ла-Маншем. Инцидент повлиял на автобусное сообщение Eurotunnel Le Shuttle между Кале и Фолкстоуном в 3:50 пополудни.

По состоянию на утро среды обслуживание вернулось к нормальному режиму.

Оператор Le Shuttle сказал, что сработала сигнализация поезда, и служба была отключена для расследования проблемы. Позже компания сообщила Би-би-си, что поезд на самом деле не сломался, но сработавшая сигнализация означала необходимость расследования.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как пассажиров ведут через туннель аварийной службы после того, как им пришлось покинуть свои транспортные средства. Затем их пересадили на запасной поезд и доставили на терминал Фолкстон в Великобритании.