Россия направила Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги

Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника Освободителям Риги.

В среду, 24 августа 2022 года, Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике направило в Министерство иностранных дел Литвы ноту протеста в связи с сносом памятника Освободителям Риги.

Помимо этого сотрудники российского дипломатического представительства призвали профильные международные организации отреагировать на сложившуюся в Латвии ситуацию с историко-культурным наследием оставленным прошлыми поколениями в память о подвигах советских солдат во времена Второй мировой войны.