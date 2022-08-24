Россия направила Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги

Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника Освободителям Риги.

В среду, 24 августа 2022 года, Посольство Российской Федерации в Латвийской Республике направило в Министерство иностранных дел Литвы ноту протеста в связи с сносом памятника Освободителям Риги.

Помимо этого сотрудники российского дипломатического представительства призвали профильные международные организации отреагировать на сложившуюся в Латвии ситуацию с историко-культурным наследием оставленным прошлыми поколениями в память о подвигах советских солдат во времена Второй мировой войны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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