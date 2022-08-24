Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали на 48 часов

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на сорок восемь часов за дискредитацию ВС РФ.

24 августа агентство новостей РИА сообщило, ссылая на адвоката Владислава Идамжапова, что правоохранительные органы задержали на 48 часов занимавшего с 2013 по 2018 год должность главы города Екатеринбурга в России Евгения Ройзмана.

Напомним, что пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве сообщила о том, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело за размещение в сети видеоролика «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».