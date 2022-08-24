Великобритания впервые за всю историю не импортирует энергоносители из России
Великобритания впервые за всю историю перестала осуществлять импорт энергоносителей из России.
Случилось это после того, как завершились партнерские отношения между двумя странами в период проведения спецоперации на Украине.
Данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные через шесть месяцев после начала войны, показали, что в июне импорт Великобритании из России сократился на 97% и составил всего 33 млн фунтов стерлингов, поскольку санкции вступили в силу.
Информация, предоставленная ONS показывает, что к английское правительство к июлю уже достигло нужных им результатов по поэтапному отказу от импорта российской нефти к концу 2022 года, так как и планировало.
За 12 месяцев, предшествовавших войне, Великобритания импортировала в среднем 499 миллионов фунтов стерлингов топлива из России, но эта цифра упала до нуля, впервые это произошло с момента начала современных записей в 1997 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
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