Великобритания впервые за всю историю перестала осуществлять импорт энергоносителей из России.

Случилось это после того, как завершились партнерские отношения между двумя странами в период проведения спецоперации на Украине.

Данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные через шесть месяцев после начала войны, показали, что в июне импорт Великобритании из России сократился на 97% и составил всего 33 млн фунтов стерлингов, поскольку санкции вступили в силу.

Информация, предоставленная ONS показывает, что к английское правительство к июлю уже достигло нужных им результатов по поэтапному отказу от импорта российской нефти к концу 2022 года, так как и планировало.

За 12 месяцев, предшествовавших войне, Великобритания импортировала в среднем 499 миллионов фунтов стерлингов топлива из России, но эта цифра упала до нуля, впервые это произошло с момента начала современных записей в 1997 году.