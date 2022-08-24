Литвинова рассказала в Телеграм-канале, что думает о Собчак
Отечественная актриса и режиссёр Рената Литвинова тепло отозвалась о журналистке, ведущей и блогере Ксении Собчак.
Покинувшая государство известная актриса и режиссер Рената Литвинова поведала о том, что думает о самой известной в РФ блондинке Ксении Собчак.
Артистка призналась, что следит за деятельностью теледивы.
Своим мнением по поводу Ксении актриса поделилась в рамках собственного Телеграм-канала: "В наших реалиях дорожу и читаю - Ксению из России - всегда неравнодушную и, как в омут, была не была, маловато безумия - это все она".
Литвинова обосновалась в Париже, где у нее имеется жилая недвижимость, с начала спецоперации.
Знаменитость ранее оправдывала свой отъезд состоянием здоровься, которое та подлечивает на чужбине. Сейчас звезда сцены и экрана о здоровье ничего не говорит.
Кинодеятель успела поучаствовать в модном показе, проходившем в столице Франции.
Опубликовано: Наталья Гончарва
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