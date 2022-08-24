ТАСС: IKEA отказалась от планов по продаже бизнеса в России

Российское издание ТАСС сообщает, что компания IKEA не хочет продавать бизнес в РФ.

24 августа журналисты российской интернет-газеты "ТАСС" опубликовали статью, где со ссылкой на неназванный источник сообщили об отказе администрации шведской компании IKEA по продаже бизнеса в России.

По данным представителей "ТАСС", теперь IKEA намерена осуществить полное возвращение на российские рынки в течение двух следующих лет.

Примечательно, что ранее после начала специальной военной операции армии РФ в Украине компания IKEA объявила о решении полностью покинуть российский рынок.