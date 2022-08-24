Ученые доказали связь высоких температур с ростом числа самоубийств

Высокие температуры связаны с общим увеличением самоубийств, подчеркивает исследование компании Inserm.

Исследования, проведенные в Соединенных Штатах и Мексике, уже выявили повышенную смертность как в самые холодные, так и в самые жаркие периоды. Они также установили специфическую связь между ростом самоубийств и высокими температурами, которой нет в холодную погоду.

В новом исследовании, опубликованном на этой неделе в Американском журнале эпидемиологии, исследователи Inserm наблюдали это явление в течение почти 50 лет во Франции.

Ученые сопоставили количество смертей, происходящих каждый день с 1968 года в каждом регионе, с дневными температурами на протяжении всего периода наблюдения, рассматривая только краткосрочные связи между температурой и смертностью.

Смертность была минимальной при температуре, близкой к 20°С. Она возрастала как при повышении температуры выше 20°С, так и при ее понижении ниже 20°С.

Среди 22 рассмотренных причин смерти почти все следовали этой U-образной кривой. Заметным исключением является смертность в результате самоубийства.

«Самоубийства регулярно увеличиваются с повышением температуры, но при низких температурах такого явления не наблюдалось», — рассказала директор по исследованиям в Inserm Реми Слама.

Биологические параметры позволили понять основные механизмы, объясняющие эту связь между температурой и самоубийствами, и были выдвинуты некоторые гипотезы.

«Известно, что повышение температуры снижает уровень гормона серотонина, который выполняет функцию торможения импульсивного поведения: его снижение может увеличить риск совершения самоубийства», — объясняет Реми Слама.

Другая гипотеза: «Модификация социальных взаимодействий, сокращающаяся в периоды сильной жары, может влиять на определенные действия», — предполагает она.