Reuters: Япония планирует возрождать атомную энергетику несмотря на Фукусиму

В разрыве с прежней политикой премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к разработке плана возрождения атомной энергетики.

Страна стремится продлить срок службы существующих атомных электростанций и построить новые.Через одиннадцать лет после землетрясения и вызванного им цунами, которые привели к остановке АЭС "Фукусима", премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна рассматривает возможность продления срока службы и строительства атомных электростанций нового поколения.

Заявление Кисиды на конференции "Зеленая трансформация", во время которой он выступал дистанционно из-за положительного теста на COVID-19, является отходом от ранее объявленной официальной политики в Японии.

После катастрофы на АЭС "Фукусима" государственная политика и общественное мнение резко изменились в сторону прекращения использования островным государством ядерной энергии. Существующим электростанциям должно было быть разрешено оставаться в эксплуатации еще только в течение 60 лет.