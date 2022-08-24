Байден: США направят Украине пакет военной помощи на $2,98 млрд

Джо Байден сообщил о направлении Украине пакета военной помощи на сумму почти в три миллиарда долларов.

Вечером 24 августа президент США Джо Байден поздравил народ Украины с днём Независимости, торжественно сообщив о выделении Киеву нового пакета военной помощи от Вашингтона.

По словам Байдена, общая стоимость пакета составляет 2,98 миллиарда долларов, а сам пакет включает в себя оружие и специализированное снаряжение, которое пока не называется.

Также Джо Байден сообщил, что благодаря этому пакету ВСУ смогут получить собственные системы противовоздушной обороны, новую артиллерию и радары для контрбатарейной борьбы.