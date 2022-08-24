Россия рассчитывает на сложную для европейцев зиму

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Россия сейчас делает ставку на то, что стремительный рост цен на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу заключить перемирие на условиях России.

Один из источников утверждает, что у российской стороны есть время, и она готова подождать. По его словам, эта зима будет трудной для европейцев.

Он также отмечает, что в Европе могут начаться протесты и беспорядки, а некоторые европейские лидеры могут дважды подумать, прежде чем продолжать поддерживать Украину, и решить, что пришло время для сделки.

Второй источник, близкий к Кремлю, сказал, что Москва считает, что уже может обнаружить неустойчивое европейское единство, и ожидает, что этот процесс ускорится в условиях зимних проблем.

Но Украина и многие ее западные сторонники заявляют, что не собираются сдаваться, а официальные лица США на условиях анонимности заявляют, что пока не видят никаких признаков того, что поддержка Украины пошатнется.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в твите, адресованном украинцам по случаю их национального дня, сказала: «ЕС был с вами в этой борьбе с самого начала. И мы будем с вами столько, сколько потребуется».

Опираясь на миллиардную военную помощь США и других западных стран, обучение и обмен разведывательными данными, а также на серию атак на российские цели, которые подняли боевой дух, Киев считает, что у него есть шанс изменить ситуацию на местах.

Советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью Reuters заявил, что переговоры с Россией станут возможными после изменения статуса-кво в пользу украинских Вооруженных сил.