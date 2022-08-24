В Китае 12-летний сын потратил на мобильные игры деньги, собранные на лечение его отца от рака

Деньги, пожертвованные родственниками на лечение тяжелобольного мужчины от рака, якобы потратил 12-летний сын мужчины на мобильные игры.

В июле мальчик по фамилии Хуан из уезда Фушунь в провинции Сычуань на юго-западе Китая потратил 3800 юаней (примерно 556 долларов) из пожертвований на мобильные игры.

Инцидент произошел, когда Хуанг посетил своего отца в больнице и воспользовался его телефоном.

Родственники поняли, что деньги, которые они пожертвовали, пропали, когда один из них попытался оплатить медицинские счета после его смерти. Сообщается, что мальчик потратил деньги на мобильную игровую платформу Xiaomi Game Center.

Дядя Хуанга запросил у Xiaomi возмещение, однако компания сначала не поверила его истории.

После того, как журналист навел справки и компания провела проверку биографических данных, деньги были полностью возвращены семье.

Дядя заявил, что деньги будут сэкономлены для поддержки Хуанга и его брата в будущем. 12-летний подросток выразил вину за свои действия и извинился. В интервью South China Morning Post, что ему жаль отца и тех родственников, которые ему помогли.

Отец Хуана, Хуан Чжэнсян, как сообщается, страдал от рака мозга последней стадии и умер в конце июля. Его жена погибла в результате несчастного случая 10 лет назад, а отец Хуанга был единственным спонсором семьи, работавшим на стройке, прежде чем заболел в июне.

У него остались двое сыновей 12 и 15 лет, которых после смерти отца поместили в приют.